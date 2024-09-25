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Экс-замглавы Минобороны Булгакова допросили по новому делу

«Ъ»: экс-замглавы МО Булгакова допросили по делу о махинациях с сухпайками

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Александр Гальперин/РИА Новости

Один из фигурантов уголовного дела о поставках некачественных сухпайков в российскую армию заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, фигурант дела обвинил бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова в получении взяток. Взамен военный помогал в заключении контрактов на поставки с АО «Военторг». В качестве посредника, по словам фигуранта, выступал бизнесмен Игорь Котельников.

Авторы материала добавили, что Булгакова недавно допросили по делу о сухпайках. Экс-замминистра рассказал, что он не брал взяток и не помогал в заключении контрактов. Также военный отметил, что был знаком с Котельниковым, но отношений с ним не поддерживал.

Защита генерала подтвердила, что с Булгаковым проводили следственные мероприятия. Однако адвокаты не стали раскрывать подробностей.

«Практически ежедневно в СМИ появляется информация о причастности Булгакова к тем или иным обстоятельствам, что является не более чем выдумкой. Но на сегодняшний день ему предъявлено обвинение только по одному делу», — сказал адвокат Алексей Дудник.

Во время службы в министерстве Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах сообщали, что генерал лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение.

По данным СМИ, под руководством военного предприятие поставляло в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости. При этом энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Булгакову продлили арест.

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