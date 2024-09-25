Россия якобы планирует создать плацдармы, которые расположатся у пяти областных центров Украины. Об этом заявила бывшая глава комитета Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Депутат утверждает, что российские плацдармы расположатся вблизи Запорожья, Днепра, Харькова, Херсона и Сум. По ее словам, задачу планируется реализовать в течение осени.

«Вы видите, насколько сложна ситуация в США, а также неадекватность военного руководства, которое занято «курской песочницей» и забирает туда бригады», — заявила Безуглая.

21 сентября бывшая глава комитета Рады сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев. В качестве доказательства депутат напомнила о словах украинского солдата с позывным «Сайгон», который назвал украинские войска «армией бесправных крепостных».

22 сентября Безуглая выразила мнение, что из-за действий главкома ВСУ потеря Украиной Угледара — вопрос времени. Она утверждает, что за Часовым Яром фортификаций нет, города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне.

Ранее в Раде призвали Зеленского уволить главу ВСУ.