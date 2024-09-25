Вооруженные силы Украины (ВСУ) завели на территорию Курской области новые подразделения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник завел новые подразделения, пилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались. Я так думаю, что в ближайшие несколько дней они осознают, что они оказались не в радужном месте», — сказал Алаудинов.

Накануне командир «Ахмата» заявил, что ВСУ потеряли контроль над 12 населенными пунктами в Курской области, которые они ранее захватили. По словам военного, украинская армия предпринимает попытки «каким-то образом удержаться» на участках, которые они уже взяли.

В этот же день Алаудинов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины массово покидают позиции в Курской области. Генерал-майор отметил, что ситуация для ВСУ в приграничье сложилась тяжелая.

Ранее грузинские наемники ВСУ разграбили курское село.