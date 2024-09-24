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В Белом доме назвали причину увеличения ядерного арсенала Китая

Кирби заявил, что Китай увеличивает ядерный арсенал из-за отсутствия своего ДСНВ

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Evelyn Hockstein/Reuters

Китай активно инвестирует в развитие стратегического вооружения, в том числе в ядерное оружие, из-за отсутствия своего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), аналогичных тем, которые есть у Соединенных Штатов с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«С Китаем отсутствует договоренность, аналогичная ДСНВ, и мы знаем, что Китай продолжает инвестировать, в особенности в эти виды вооружений», — заявил Кирби журналистам на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

До этого стало известно, что США накапливают арсенал многочисленного и легко изготавливаемого противокорабельного оружия в рамках усилий по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

США активизировали испытания бомб QUICKSINK, которые могут отслеживать движущиеся объекты, в том числе корабли.

Ранее сообщалось о проблемах США при модернизации ядерного арсенала.

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