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В военный суд поступило дело полковника ВСУ, причастного к ударам по Белгороду

В военный суд в Москве поступило дело полковника ВСУ Ярошевича

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Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Федора Ярошевича (внесен в России в список террористов и экстремистов), который причастен к ракетным ударам по Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на картотеку суда.

Согласно ее информации, украинскому военному вменяют четыре эпизода совершения террористического акта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Дата судебного заседания пока не назначена.

По данным следствия, в 2022 году Ярошенко находился на позиции вверенной ему бригады вблизи Харькова на Украине. Он отдавал приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по территории данного российского региона.

Днем 24 сентября в городе Белгороде и Белгородском районе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили одну воздушную цель на подлете к административному центру области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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