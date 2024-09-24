На Белгородом сбили несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По предварительной информации, в Белгороде были ранены четыре мирных жителя. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют медицинские учреждения города.

Гладков добавил, что в результате произошедшего были повреждены 23 частных дома, три надворные постройки, а также пять автомобилей. Также четыре дома загорелись. На месте работает мэр города Валентин Демидов, отметил губернатор.

Днем 24 сентября Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО и сбила воздушную цель под городом.

В Белгороде в результате падения осколков оказалась повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе загорелась сухая трава, но пожар оперативно потушили.

В Белгородском районе в поселке Северный повреждено остекление социального объекта. Информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.

Ранее российский военный с позывным «Тула» рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов.