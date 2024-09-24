Бывшему замглавы Минобороны Булгакову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны России генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-замминистра обороны будет содержаться под стражей два месяца, до 25 декабря. На тот же срок суд продлил арест двум другим фигурантам дела: однокурснику генерала Геннадию Селезневу и генеральному директору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву.

15 сентября Басманный суд Москвы продлил арест трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, вместе с Булгаковым проходящим фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле объяснили аресты бывших заместителей Шойгу.