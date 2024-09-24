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«Хезболла» обстреляла Израиль новыми ракетами

«Хезболла» нанесла удар по военной базе Израиля новыми ракетами «Фади-3»

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Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало израильскую военную базу Шамшун новыми ракетами класса земля — земля «Фади-3» с дальностью более 100 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

«Силы сопротивления нанесли в первый раз удар новым видом своих ракет Fadi-3 по центру материально-технического снабжения неприятельских войск Шамшун», — отмечается в сообщении.

Впервые об использовании ракет «Фади-3» стало известно в октябре 2023 года, когда вооруженный конфликт между Израилем и «Хезболлой» только начинался. Как правило, бойцы ливанского движения используют для обстрела территории еврейского государства ракеты «Фади-1» и «Фади-2». Первая способна поражать цели на расстоянии 80 км, вторая — 105 км.

В ночь на 24 сентября Армия обороны Израиля нанесла 1 300 ракетных ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Как рассказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, целью атак были склады с дронами и ракетами с дальностью полета до 200 км. В ответ «Хезболла» обстреляла северные районы Израиля и военный аэродром Мегиддо ракетами «Фади-1» и «Фади-2».

Ранее в Кремле предупредили об опасности эскалации конфликта между Израилем и Ливаном.

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