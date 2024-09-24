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Стало известно о гибели командира украинского корабля

Поддубный: командир украинского корабля морской охраны Ковальчук ликвидирован

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Reuters

Командир корабля морской охраны Украины капитан третьего ранга Владимир Ковальчук погиб в результате удара Вооруженных сил России. Об этом сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, Ковальчук, вероятно, погиб в результате недавнего ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что по складу со снарядами и ракетами Вооруженных сил Украины в порту Одессы нанесли удар. По его словам. Источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами и ракетами.

Также Лебедев сообщал, что обнаружено местоположение корабля с вооружением для F-16. Он сообщил, что судно, которое, предположительно, перевозит вооружение для американских истребителей, движется в морской порт города Южное Одесской области. По его словам, корабль был замечен в порту Одессы, однако он не стал там разгружаться, а направился дальше. Кроме того, Лебедев рассказал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производятся детали для ракет реактивных систем залпового огня и беспилотные летательные аппараты. По его словам, на территории предприятия, где дислоцируется более 400 украинских военных, прогремели два взрыва.

Ранее российские военные уничтожили западный сухогруз с ракетами для Украины.

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Операция на Украине
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