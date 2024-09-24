Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США

Владимир Зеленский во время своей поездки в Соединенные Штаты не смог встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа.

Близкий круг Трампа утверждает, что желание встретиться было обоюдным и выраженным с обеих сторон, однако даты возможного события назначены не были.

Зеленский совершил поездку в Соединенные Штаты на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания заявил, что Владимир Зеленский является «лучшим продавцом в истории», поскольку увозит из Соединенных Штатов огромные суммы денег.

По мнению Трампа, Зеленский желает, чтобы выборы президента США выиграли демократы, поскольку украинский президент получает от них деньги.

Ранее экс-премьер России назвал Зеленского «клоуном» и «обреченным».