Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкие протестующие движутся к базе ВВС НАТО «Инджирлик»

Протестующие против НАТО пешком идут к базе ВВС «Инджирлик»

close
AP

Протестующие против НАТО граждане Турции пешком идут к базе военно-воздушных сил «Инджирлик», где расположена боевая авиация стран НАТО, в том числе ВВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов шествия, Совет народных представителей Турции (THTM).

«Наше шествие началось в стамбульском районе Картал, мы успели побывать в Анкаре, сегодня мы в провинции Конья. Планируем 28 сентября прибыть к базе НАТО «Инджирлик» и устроить там демонстрацию», — сообщили в ТНТМ.

База находится в юго-восточной части Турции, в иле (области) Адана — таким образом, пеший поход совета проходит практически по всей территории страны. Организаторы протеста призывают закрыть не только «Инджирлик», но и все остальные шесть баз НАТО в стране.

Причиной для этого совет называет опасность, которую несет для Турции участие в империалистическом альянсе НАТО — в Турции находятся значительные арсеналы оружия, которые могут стать целью и причиной для больших разрушений в стране в случае крупного военного конфликта.

До этого посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошел в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами