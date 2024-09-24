Турецкие протестующие движутся к базе ВВС НАТО «Инджирлик»

Протестующие против НАТО граждане Турции пешком идут к базе военно-воздушных сил «Инджирлик», где расположена боевая авиация стран НАТО, в том числе ВВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов шествия, Совет народных представителей Турции (THTM).

«Наше шествие началось в стамбульском районе Картал, мы успели побывать в Анкаре, сегодня мы в провинции Конья. Планируем 28 сентября прибыть к базе НАТО «Инджирлик» и устроить там демонстрацию», — сообщили в ТНТМ.

База находится в юго-восточной части Турции, в иле (области) Адана — таким образом, пеший поход совета проходит практически по всей территории страны. Организаторы протеста призывают закрыть не только «Инджирлик», но и все остальные шесть баз НАТО в стране.

Причиной для этого совет называет опасность, которую несет для Турции участие в империалистическом альянсе НАТО — в Турции находятся значительные арсеналы оружия, которые могут стать целью и причиной для больших разрушений в стране в случае крупного военного конфликта.

До этого посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошел в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.