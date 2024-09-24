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Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР

МО: подразделения группировки «Юг» уничтожили и ранили до 810 солдат ВСУ в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бои произошли в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.

Украинская армия потеряла до 810 солдат, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 американского производства, две 155-мм гаубицы FH-70 британского производства и другую технику.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск РФ «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение военнослужащим и технике пяти бригад в населенных пунктах ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.

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