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Стало известно об уничтожении украинской системы ПВО С-300 в ДНР

«Донбасский партизан»: «Торнадо-С» уничтожила систему С-300 ВСУ в Краматорске

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Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили на севере Краматорска украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300 с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

По данным военкоров, в результате удара из РСЗО была повреждена пусковая установка С-300, что привело к детонации боекомплекта и уничтожению расчета, который обслуживал систему. Сообщается о ликвидации десяти человек, в том числе командира батареи и оператора-наводчика. Также взрывом задело еще одну пусковую установку, командный пункт и радиолокационную станцию.

Официального подтверждения этих данных от министерства обороны РФ пока не поступало.

8 сентября стало известно, что Вооруженные силы РФ ударили по гостинице «Зоря» под Краматорском в Донецкой народной республике (ДНР). По данным военкоров, речь идет о гостинице, расположенной в населенном пункте Николаевка. В этом здании размещались украинские военные. Удар был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Ранее Россия ударила «Искандером» по французским наемникам в ДНР.

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