Стало известно, что участники нападения на офис Wildberries отправятся на СВО

Участвовавшие в нападении на офис Wildberries в Москве начали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Следствие отмечало, что участвовавшие в нападении на офис осознанно совершали данные действия в присутствии полиции и в целом склонны к противоправным поступкам. Сами обвиняемые заявляли о непричастности к нападению. Адвокат одного из них заявлял, что его подзащитный попал на «место событий случайно».

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее 14 обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте.