По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей

Следователи допросили 91 свидетеля обвинения в рамках расследования уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.

Юрист отметил, что свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, так и не допросили, хотя на этом натаивал и он, и Попов. При этом в обвинительном заключении указали, что свидетелей защиты нет, утверждает Буйновский.

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, экс-генерал причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

22 сентября стало известно, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении Попова. Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве. Сделано это было на завершающем этапе ознакомления с материалами судебного дела.

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