Экс-замглавы МО Иванову могут предъявить новые обвинения

В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его соучастников, обвиняемых во взяточничестве, могут появиться новые эпизоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Басманный суд Москвы при принятии решения о продлении срока содержания под стражей одному из фигурантов дела Иванова опирался в том числе на ходатайство следствия, которое попросило больше времени на изучение документов, опрос свидетелей и обвиняемых, получение судебных экспертиз, а также оценку имеющихся доказательств. Также следствию нужно получить заключения по 11 судебным экспертизам, чтобы ознакомить с ними обвиняемых Иванова, Бородина и Фомина, а также их защитников.

Отмечается, что после этого следствие может «изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения».

19 сентября Басманный суд на три месяца продлил арест Тимуру Иванову. Его арестовали весной по делу о получении взятки в особо крупном размере. В общей сложности сумма полученной Ивановым взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей.

Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют дом и баня как взятка от подрядчиков.