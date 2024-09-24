Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы МО Иванову могут предъявить новые обвинения

ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды

close
Илья Питалев/РИА Новости

В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его соучастников, обвиняемых во взяточничестве, могут появиться новые эпизоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Басманный суд Москвы при принятии решения о продлении срока содержания под стражей одному из фигурантов дела Иванова опирался в том числе на ходатайство следствия, которое попросило больше времени на изучение документов, опрос свидетелей и обвиняемых, получение судебных экспертиз, а также оценку имеющихся доказательств. Также следствию нужно получить заключения по 11 судебным экспертизам, чтобы ознакомить с ними обвиняемых Иванова, Бородина и Фомина, а также их защитников.

Отмечается, что после этого следствие может «изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения».

19 сентября Басманный суд на три месяца продлил арест Тимуру Иванову. Его арестовали весной по делу о получении взятки в особо крупном размере. В общей сложности сумма полученной Ивановым взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей.

Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют дом и баня как взятка от подрядчиков.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами