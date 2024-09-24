Разведывательно-штурмовая группа Вооруженных сил России на Торецком направлении уничтожила американский бронеавтомобиль MaxxPro, переданный украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Бронетранспортер подорвался при наезде на заранее установленное минное заграждение. Несмотря на то, что в MaxxPro есть противоминная бронекапсула, его двери при детонации открылись.

В салоне находились не менее девяти человек, их ликвидировали.

До этого сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ захватили в Курской области американский бронетранспортер MaxxPro. Кроме того, 13 августа российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области заполучили американский бронеавтомобиль Cougar H.

Весной на Поклонную гору в Москве из зоны специальной военной операции была доставлена трофейная техника украинского и иностранного производства. Бронеавтомобиль MaxxPro был в ее числе.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.