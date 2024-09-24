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Ливанский тележурналист получил травмы в прямом эфире из-за атаки армии Израиля

Al Sumaria: в Ливане журналист пострадал в прямом эфире из-за атаки ЦАХАЛ

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Idf Spokesperson/Global Look Press

Ливанский журналист Фади Будия получил травмы в прямом эфире в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Об этом передает телеканал Al Sumaria.

Мужчина вышел в эфир через Skype, и вскоре за ним раздался взрыв, осколки упали на спину. Журналист закричал и выбежал из-за стола.

Из-за травмы он не смог появиться в телепрограмме. В каком состоянии Будия, не сообщается.

Накануне израильская авиация начала наносить массовые удары по Ливану. Атакам подверглись деревни и несколько городов. В ответ шиитское движение «Хезболла» выпустило десятки ракет по северной территории Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари информировал, что израильские Военно-воздушные силы нанесли 1300 ракетных ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее гражданам РФ рекомендовали отказаться от поездок в Израиль.

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