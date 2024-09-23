Из-за своей позиции по миру на Украине политики стали подвергаться нападениям

Выступающие за мир на Украине политики подвергаются нападениям. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Европейские политики обычно выступают за дипломатию и мирное решение тех или иных войн, если они происходят далеко от Европы. Но сегодня, к сожалению, в Европе идет конфликт, и тех, кто выступает за мир, сразу же клеймят и атакуют», — заявил Сийярто во время выступления в Нью-Йорке на Саммите будущего.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине.

8 сентября Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

Ранее Орбан заявил о «козырях» для разрешения конфликта на Украине.