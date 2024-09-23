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Из-за своей позиции по миру на Украине политики стали подвергаться нападениям

Сийярто заявил, что выступающие за мир на Украине политики подвергаются нападениям

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Global Look Press

Выступающие за мир на Украине политики подвергаются нападениям. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Европейские политики обычно выступают за дипломатию и мирное решение тех или иных войн, если они происходят далеко от Европы. Но сегодня, к сожалению, в Европе идет конфликт, и тех, кто выступает за мир, сразу же клеймят и атакуют», — заявил Сийярто во время выступления в Нью-Йорке на Саммите будущего.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине.

8 сентября Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

Ранее Орбан заявил о «козырях» для разрешения конфликта на Украине.

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