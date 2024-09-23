Прокуратура подготовила обвинение против генерала Попова

Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинение против бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова, и направила его в суд в Тамбов для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский.

«Сегодня мы получили обвинительное заключение, утвержденное заместителем главного военного прокурора Сергеем Заряевым, в ближайшее время дело будет направлено в Тамбовский гарнизонный суд для его рассмотрения по существу», — заявил Буйновский.

Адвокат добавил, что его подзащитный просил перевести рассмотрение обвинения по существу в Запорожский гарнизонный военный суд, и сослался при этом на 47-ю статью Конституции России. Сам генерал Попов заявил, что «победа будет за нами».

До этого следствие лишило прогулок бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Ранее Кремль объяснил аресты бывших заместителей Шойгу.