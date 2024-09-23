Украинские военные перестали понимать, за что они воюют, а Киев даже не пытается им это объяснить. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Друзенко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе.

«Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем», — сказал он.

По словам офицера, ВСУ не смогут вернуть государство к границам 1991 года. При этом армия Украины продолжает терять сотни тысяч людей, идущих в бой с непонятной целью.

В понедельник вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналу The New Yorker, в котором политик заявил, что нападение ВСУ на Курскую область не стало «оглушительным успехом».

22 сентября газета Financial Times писала, что в ВСУ признали увеличение потерь на фронте из-за более интенсивных боев. Так, командир украинской бригады назвал последние бои «очень ожесточенными».

До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не могут остановить наступление Вооруженных сил РФ из-за нехватки ресурсов.

Ранее Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ.