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Стало известно, сколько человек нашли ВС РФ при освобождении Кореневского района Курской области

Смирнов: при освобождении Кореневского района Курской области нашли 268 человек

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что при освобождении Кореневского района российские войска нашли 268 человек.

«Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек», — поделился Смирнов.

Он добавил, что 118 из них разыскивали родственники. Кроме того, полиция также обнаружила 101 человека, которые считались пропавшими без вести, — в основном пожилых людей, которые спешно покинули свои дома и находятся у родственников или в пунктах временного размещения.

По его словам, с начала августа поступило более 770 заявлений от граждан о розыске своих родных и близких.

До этого сербский политолог Стеван Гайич заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область дало Западу краткосрочную медийную победу.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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