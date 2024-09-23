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Российские солдаты в боях против ВСУ уничтожили установку РСЗО HIMARS

Минобороны РФ: группировка «Юг» за сутки уничтожила установку РСЗО HIMARS

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Бойцы группировки российских войск «Юг» за сутки уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени военнослужащие страны улучшили свои позиции по переднему краю и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ. Места скопления украинских солдат и техники находились около населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Кирово, Константиновка, Славянск, Зализнянское и Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

«ВСУ потеряли до 600 военнослужащих <...>, пусковую установку реактивной системы залпового огня М142 HIMARS производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — говорится в заявлении.

Кроме того, бойцы группировки «Юг» вывели из строя одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и 11 гаубиц. Вместе с ними украинские подразделения лишились одной самоходной артиллерийской установки Archer шведского производства, восьми автомобилей и двух боевых бронированных машин.

Ранее в зоне боевых действий на Украине ликвидировали элитного наемника ВСУ.

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