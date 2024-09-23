Москалькова заявила, что не владеет информацией о вывезенных ВСУ жителях Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не обладает информацией о вывезенных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителях Курской области. Ее слова передает ТАСС.

«Сегодня у нас появилась информация, что насильственно вывезены с этих территорий гражданские лица <...>, их родственникам не сообщено, где они находятся, контактов у них с родными и близкими не по телефонам, ни по каким другим каналам нет. И мы безумно беспокоимся за их судьбу», — поделилась Москалькова.

По ее словам, подобное обращение с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта является грубым нарушением.

Москалькова уточнила, что обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой предоставить информацию о гражданах, оказавшихся на временно занятых ВСУ территориях.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что Россия может организовать гуманитарный коридор для жителей Суджи в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.