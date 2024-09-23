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ВС РФ взяли в плен 20 солдат ВСУ в ДНР

ВС РФ взяли в плен под Угледаром 20 украинских военнослужащих

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска под Угледаром (ДНР) взяли в плен 20 солдат ВСУ, в том числе двух офицеров. Об этом сообщает ТАСС.

Большинство сдавшихся — бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая все еще пытается удерживать оборону на Угледарском направлении. Среди них есть раненые, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пленные рассказали, что почти все были мобилизованы несколько недель назад и находятся на линии боевого соприкосновения от одного дня до двух недель. Многие утверждают, что обращались за помощью командования, но не получили ее.

16 сентября РИА Новости писало, что украинские подразделения могут попасть в окружение российских сил в Угледаре.

В начале сентября армия РФ начала штурм Угледара. Это произошло после переброски солдат ВСУ в Селидово, из-за чего они не смогли удержать оборону города.

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.

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