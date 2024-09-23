Военные уничтожили восемь беспилотников ВСУ над регионами России

В ночь на 23 сентября российские военные помешали Вооруженным силам Украины при помощи беспилотников атаковать регионы России. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ беспилотником атаковали город Губкин. Падение вражеского дрона привело к повреждению 10 легковых автомобилей и остекления шести квартир в трех многоквартирных домах.

Также Минобороны РФ сообщало, что десантники группировки войск «Север» пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории Курской области и полностью разгромили противника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.