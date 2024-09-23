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Алаудинов заявил об отсутствии у ВСУ ресурса для прорыва к Курской АЭС

Генерал Алаудинов заявил, что у ВС Украины нет ресурса прорваться к Курской АЭС

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил об отсутствии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ресурса для прорыва к Курской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, украинские войска не оставили попытки прорваться к этой АЭС.

«Они (командование ВСУ. — «Газета.Ru») уже сегодня осознают, что, как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции. Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных. Поэтому они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, которая когда-то перед ними ставилась — блицкриг, — у них не получится», — сказал генерал-майор.

Он также отметил, что в то же самое время ВСУ предпринимают попытки «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию, ну и закрепиться для того, чтобы их не выбили уже».

В прошлом месяце Алаудинов говорил, что украинские войска планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, расположенную в городе Курчатов.

По его словам, этот «блицкриг» президента Украины Владимира Зеленского, который «планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался».

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

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