Три военных ВСУ сдались в плен, прочитав российскую листовку

Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на Угледарском направлении после того, как прочитали листовку, распространенную войсками РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ оставили свои позиции у села Новоукраинка. Отмечается, что листовку нашел один из пленных по имени Михаил. Сам боец заявил, что его насильно мобилизовали и обучили на медика, но на поле боя его записали в штурмовики.

Военнослужащий ВСУ по имени Дмитрий посоветовал всем украинским бойцам сдаться в российский плен.

21 сентября пленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, как сел в БМП и только после этого понял, что попал к русским. По его словам, в плен он попал из-за лжи собственного командования, которое обещало ему и сослуживцам подкрепление, которого не существует. Однако они ждали помощи и когда услышали звук БМП, то выбежали и сели в эту машину, думая, что это свои.

Днем ранее пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук рассказал, что его подразделение спасло свои жизни, когда бойцы сдались в плен россиянам.

Ранее раненый российский боец ползком спасся от дронов ВСУ.