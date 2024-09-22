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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

РИА: базу США в провинции Эль-Хасаке в Сирии обстреляли четырьмя ракетами

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

База США, расположенная в Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сирийский военно-полевой источник.

По его данным, американскую базу обстреляли четырьмя ракетами. В результате атаки на ее территории произошло возгорание, прозвучали сирены.

22 сентября сообщалось, что войска Соединенных Штатов повысили уровень готовности на своих базах на месторождениях «Омар» и «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ситуации в Ливане.

Утром того же дня Ливан запустил по территории Израиля более 100 ракет.

Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), после сирен, которые сработали ранним утром на севере Израиля, было обнаружено около 85 снарядов, которые прилетели из Ливана на территорию Израиля. Некоторые из снарядов перехватили, также упавшие снаряды нашли в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет.

Ранее Сирия обвинила Израиль в эскалации на Ближнем Востоке.

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