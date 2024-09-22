Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе допустили признание Киевом части территорий за РФ

Times: на Западе считают, что Киеву придется признать часть территорий за РФ

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На Западе считают, что отказ Киева признать часть территорий за Россией может перерасти в «вечную войну». Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты Times.

«Границы Украины часто менялись со временем; настоящая борьба сейчас заключается в том, чтобы обеспечить как можно меньшее перемещение будущих границ Украины», — приводит политолог слова источника из польского аналитического центра.

Галеотти отмечает, что сейчас даже среди самых ярых союзников Украины распространился скептицизм относительно возможностей Киева вернуть себе все территории. По его словам, в Европе наблюдается значительная «усталость от Украины».

19 августа президент Чехии Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории. Глава республики отметил, что восстановление контроля над потерянными землями может и не стать необходимым условием для Киева.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом бить по территории РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами