На Западе допустили признание Киевом части территорий за РФ

На Западе считают, что отказ Киева признать часть территорий за Россией может перерасти в «вечную войну». Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты Times.

«Границы Украины часто менялись со временем; настоящая борьба сейчас заключается в том, чтобы обеспечить как можно меньшее перемещение будущих границ Украины», — приводит политолог слова источника из польского аналитического центра.

Галеотти отмечает, что сейчас даже среди самых ярых союзников Украины распространился скептицизм относительно возможностей Киева вернуть себе все территории. По его словам, в Европе наблюдается значительная «усталость от Украины».

19 августа президент Чехии Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории. Глава республики отметил, что восстановление контроля над потерянными землями может и не стать необходимым условием для Киева.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом бить по территории РФ.