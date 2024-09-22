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В США сообщили, что Израиль взорвал пейджеры раньше срока

WP: Израиль взорвал пейджеры в Ливане раньше срока из-за риска срыва операции

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Mohamed Azakir/Reuters

Взрыв пейджеров и раций в Ливане был частью планируемой несколько лет операции израильских спецслужб, которые активировали детонаторы в устройствах связи раньше запланированного срока из-за опасений, что движение «Хезболла» узнает о готовящейся операции и попытается ее сорвать. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Источники газеты назвали операцию Моссада использованием «красной кнопки» — то есть тайным проникновением в систему противника, которое может находиться в состоянии бездействия месяцы или годы, прежде чем будет активировано.

Эксперты считают, что Израиль нажал эту кнопку из-за риска обнаружения взрывчатки в пейджерах. Они отметили, что, как правило, использование «красной кнопки» является прелюдией для последующего широкомасштабного наступления, но в данном случае ее активация могла быть связана с опасением по поводу возможного срыва операции.

22 сентября президент Израиля Ицхак Герцог опроверг информацию, что Тель-Авив причастен к операции по подрыву пейджеров в Ливане.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка. Власти Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». 18 сентября в Ливане произошли массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Ранее глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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