Военный эксперт оценил запрошенные Украиной истребители

Истребители Gripen и Eurofighter, переговоры о поставках которых сейчас проводят Украина и Запад, представляют собой очень современные самолеты. Об этом «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Gripen — это шведский истребитель, он достаточно неплохой и достаточно современный, не уступающий американским F-16. Eurofighter — это совместное производство европейцев, как гражданский самолет Airbus. Это современный истребитель, он будет покруче, чем F-16», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что данные истребители имеют свои особенности, что отличает их от американских аналогов. В связи с этим, для управления этими самолетами пилоты должны пройти долгое обучение, подчеркнул капитан.

О проведении переговоров по поставкам Gripen и Eurofighter 22 сентября сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По словам главы ведомства, вскоре станет известно о результатах этих консультаций. При этом министр подчеркнул, что обязательства по поставкам F-16 частично выполнены.

Ранее американский генерал заявил о нехватке опыта у пилотов ВСУ для задач на F-16.