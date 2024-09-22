Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS в Сумской области

Минобороны: «Искандер» уничтожил американскую РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские военные ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, расчет ОТРК нанес ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Шапошниково, которое находится в 10 километрах на юго-запад от города Сумы.

В Минобороны уточнили, что средства объективного контроля подтвердили уничтожение реактивной системы залпового огня, ее пусковой установки, а также двух автомобилей охранения и расчетов РСЗО.

20 сентября оборонное ведомство сообщало, что за неделю российские Воздушно-космические силы РФ и средства противовоздушной обороны уничтожили четыре истребителя ВСУ. Среди прочего силы ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и 42 реактивных снаряда HIMARS производства США. В свою очередь были уничтожены 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в числе которых — 153 вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее российские военные сбили шесть ракет «Нептун».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами