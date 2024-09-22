Российский «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские военные ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, расчет ОТРК нанес ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Шапошниково, которое находится в 10 километрах на юго-запад от города Сумы.

В Минобороны уточнили, что средства объективного контроля подтвердили уничтожение реактивной системы залпового огня, ее пусковой установки, а также двух автомобилей охранения и расчетов РСЗО.

20 сентября оборонное ведомство сообщало, что за неделю российские Воздушно-космические силы РФ и средства противовоздушной обороны уничтожили четыре истребителя ВСУ. Среди прочего силы ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и 42 реактивных снаряда HIMARS производства США. В свою очередь были уничтожены 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в числе которых — 153 вне зоны проведения специальной военной операции.

Ранее российские военные сбили шесть ракет «Нептун».