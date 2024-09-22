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Израильские военные захватили офис телеканала Al Jazeera в Палестине

Al Jazeera: израильские военные захватили офис телеканала в Рамалле

Израильские военные захватили офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу. Подробности сообщает Al Jazeera.

«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Lazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», — говорится в сообщении телеканала.

Источник сообщает, что израильские военные вошли в здание и приказали сотрудникам забрать оборудование и немедленно покинуть офис.

До этого Армия обороны Израиля заявляла, что в результате авиаудара по пригородам Бейрута 20 сентября был ликвидирован командующий спецоперациями «Хезболла» Ибрагим Акиль, а также еще 15 членов этой организации, включая высокопоставленных командиров элитного подразделения Радван.

Позже сообщалось, что израильская армия поразила тысячи пусковых установок и почти 180 целей шиитского движения «Хезболла» на территории южной части Ливана.

Ранее армия Израиля сообщила о ракетном ударе «Хезболлы».

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