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Российские войска заняли населенный пункт в Донецкой народной республике

Южный фронт: ВС РФ заняли Новолюбовку в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска заняли Новолюбовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Южный фронт».

«Н.п. Новолюбовка взят штурмом», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские солдаты отодвинули линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе реки Каменка в Донецкой народной республике. По словам Марочко, российским бойцам удалось выбить украинские войска с позиций вдоль железнодорожных путей. В результате солдатам ВСУ пришлось отойти в лесополосу.

Также военные ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ недалеко от села Золотаревка. Объект находился на стратегической высоте, подчеркнул эксперт.

20 сентября Минобороны РФ сообщало, что солдаты группировки войск «Центр» взяли укрепрайон Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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