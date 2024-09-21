Вооруженные силы Украины в настоящее время не могут удержать свои позиции на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran.

«Реальность такова, что Украина разбита. И она разбита по всей линии фронта — украинские военнослужащие не могут удержать свои позиции», — сказал он.

Меркурис подчеркнул, что украинская армия устала, а мобилизованные солдаты, которых отправляют на линию соприкосновения, убегают или не возвращаются живыми.

Вооруженные силы России наступают, и ВСУ не в состоянии с ними бороться, добавил эксперт.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в течение недели в плен сдались 53 украинских военнослужащих.

Один из украинских военнослужащих по фамилии Устенко рассказал, что он попал в плен из-за лжи собственного командования, которое обещало ему и сослуживцам подкрепление, которого не существует. Украинец отметил, что командование и власти их обманывают.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отмечал, что наступление российских сил в подконтрольных районах Донецкой народной республики и в Харьковской области ведет к военному разгрому ВСУ.

Ранее солдат ВСУ рассказал, как спас свою жизнь, сдавшись в плен.