Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, однако их остановили при помощи армейской авиации и артиллерии.

В итоге ВСУ потеряли до 20 человек личного состава. Помимо живой силы, украинская армия лишилась БМП, бронетранспортера, двух боевых бронированных машин, инженерной машины разграждения, ремонтно-эвакуационной машины и двух автомобилей.

До этого Telegram-канал «МИГ России» сообщал, что украинские войска в Курской области попали в огневой мешок, заранее подготовленный Вооруженными силами России. Огневой мешок был подготовлен близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино.

Позже командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в начале наступления на Курскую область украинские силы сосредоточили более 200 танков и 400 единиц бронетехники. По его словам, в результате Вооруженные силы Украины понесли значительные потери и теперь используют резервные танки Leopard.

Ранее российские военные ликвидировали в Курской области шведский танк.