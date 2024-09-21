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В МО РФ рассказали о ситуации в зоне ответственности группировки «Запад»

Минобороны РФ: бойцы «Запада» за сутки нанесли поражение девяти бригадам ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что живую силу и технику украинских войск заметили в районе населенных пунктов Невское и Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Также под удары попали отряды ВСУ около населенных пунктов Торское в Донецкой народной республике (ДНР) и Загрызово, Вишневское, Петропавловка, Изюмское, Ковшаровка, Колесниковка в Харьковской области.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

По информации Минобороны РФ, в ходе боевых действий военнослужащие страны ликвидировали до 435 украинских солдат и четыре танка. Вместе с ними ВСУ лишились семи гаубиц, пяти автомобилей и двух бронетранспортеров М113.

«Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 <...> и семь полевых складов боеприпасов», — добавили в ведомстве, описывая потери украинских формирований.

Ранее российские солдаты уничтожили сухогруз с ракетами и боеприпасами для ВСУ.

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