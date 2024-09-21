В Херсонской области за ночь сбили более 25 воздушных целей

За ночь более 25 воздушных целей сбили в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, пострадавших в результате атак нет. Осколки сбитых летательных аппаратов упали за пределами населенных пунктов, не причинив вреда гражданским и инфраструктуре.

В эту же ночь средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области и 16 дронов уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

Также беспилотники сбили на юго-западе Тверской области, сообщило региональное правительство со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Всего за ночь 21 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 101 украинский дрон.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.