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Депутат анонсировала скорую индексацию зарплат военнослужащих

Депутат Бессараб анонсировала индексацию зарплат военнослужащих с 1 октября

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Станислав Красильников/РИА Новости

Зарплаты российских военнослужащих будут проиндексированы с 1 октября. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для «Ленты.ру».

«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента», — рассказала депутат.

По ее словам, средний размер военной пенсии составляет 42 тыс. рублей. После индексации пенсии военнослужащих вырастут на 600-650 рублей.

До этого Бессараб назвала вредной идею о запрете на приезд в Россию с семьями для мигрантов. По мнению депутата, сейчас Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в тех, кто готов выполнять низкоквалифицированную работу, на которую сами россияне не хотят идти. Поэтому введение подобных запретов может только навредить экономике.

Ранее Бессараб призвала наказывать квадроберов.

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