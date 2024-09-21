ВСУ за ночь атаковали Россию сотней дронов

Дежурные силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 101 украинский дрон. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки. Еще 18 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над Калужской областью, а также три в Тверской и Белгородской областях и по одному над Смоленской и Курской областями и Крымом. 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Утром 20 сентября на Кубани была объявлена эвакуация после падения обломков БПЛА под городом Тихорецк.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, однако обломки упавших дронов вызвали «детонацию взрывоопасных предметов».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.