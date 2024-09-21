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ВСУ за ночь атаковали Россию сотней дронов

Минобороны сообщило о 101 сбитом за ночь украинском беспилотнике

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 101 украинский дрон. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки. Еще 18 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над Калужской областью, а также три в Тверской и Белгородской областях и по одному над Смоленской и Курской областями и Крымом. 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Утром 20 сентября на Кубани была объявлена эвакуация после падения обломков БПЛА под городом Тихорецк.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, однако обломки упавших дронов вызвали «детонацию взрывоопасных предметов».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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Операция на Украине
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