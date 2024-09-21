Губернатор Калужской области рассказал о сбитых за ночь дронах ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, пять дронов сбили на территории Кировского района, еще один — в Спас-Деменском районе. На месте падения обломков и летательных аппаратов работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

В эту же ночь 16 дронов Вооруженных сил Украины уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

Также беспилотники сбили на юго-западе Тверской области, сообщило региональное правительство со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Ранее в поселке на Кубани началась эвакуация из-за «детонации взрывоопасных предметов» после атаки БПЛА.