Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Калужской области рассказал о сбитых за ночь дронах ВСУ

Губернатор Шапша: силы ПВО ночью уничтожили 6 беспилотников в Калужской области

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, пять дронов сбили на территории Кировского района, еще один — в Спас-Деменском районе. На месте падения обломков и летательных аппаратов работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

В эту же ночь 16 дронов Вооруженных сил Украины уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

Также беспилотники сбили на юго-западе Тверской области, сообщило региональное правительство со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Ранее в поселке на Кубани началась эвакуация из-за «детонации взрывоопасных предметов» после атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами