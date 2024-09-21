В поселке на Кубани идет эвакуация из-за «детонации взрывоопасных предметов» после атаки БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецк, атакованного украинскими дронами. Об этом губернатор пишет в своем Telegram-канале.

«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что на месте происшествия работает глава района Анатолий Перепелин и, по предварительным данным, никто не пострадал в результате удара.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона.

По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, однако обломки упавших дронов вызвали «детонацию взрывоопасных предметов».

Ранее в ночь на 21 сентября беспилотники также сбили в Брянской и Тверской областях.