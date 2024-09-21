Российские военнослужащие группировки сил «Центр» за сутки отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего противник потерял более 490 бойцов. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Помимо живой силы, противник потерял танк, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119, отметил собеседник агентства.

Вооруженным силам РФ удалось занять более выгодные позиции и нанести поражение войскам шести бригад ВСУ.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Центра» взяли укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении. По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным «Ермак», во время выполнения боевых задач его подразделение обратило в бегство, ранило и деморализовало подразделения украинской армии. Взвод помог штурмовикам занять украинский укрепрайон.

В пятницу советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск. По его словам, в настоящее время идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Он отметил, что это последняя ландшафтная преграда, которая прикрывает Мирноград и Покровск.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.