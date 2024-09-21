Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные группировки «Центр» отразили 9 контратак ВСУ

ВСУ потеряли за сутки почти 500 солдат в зоне действия группировки войск «Центр»

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки сил «Центр» за сутки отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего противник потерял более 490 бойцов. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Помимо живой силы, противник потерял танк, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119, отметил собеседник агентства.

Вооруженным силам РФ удалось занять более выгодные позиции и нанести поражение войскам шести бригад ВСУ.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Центра» взяли укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении. По словам заместителя командира взвода БПЛА с позывным «Ермак», во время выполнения боевых задач его подразделение обратило в бегство, ранило и деморализовало подразделения украинской армии. Взвод помог штурмовикам занять украинский укрепрайон.

В пятницу советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск. По его словам, в настоящее время идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Он отметил, что это последняя ландшафтная преграда, которая прикрывает Мирноград и Покровск.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами