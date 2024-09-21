Пейджеры членам «Хезболлы» раздали перед самыми взрывами

Ливанское шиитское движение «Хезболла» раздавало своим членам пейджеры Gold Apollo за несколько часов до их массовой детонации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности организации.

По словам собеседника агентства, один из сторонников «Хезболлы» получил пейджер 16 сентября, но не распаковал его. Взрыв произошел на следующий день, когда устройство находилось в коробке.

В службе безопасности рассказали, что «Хезболла» с 2022 года проверяла пейджеры в аэропортах сразу после их прибытия в Ливан. Проверки осуществлялись не из-за подозрений — это была обычная процедура для любых устройств, цель которой — не допустить импорта в страну оборудования с датчиками слежения или взрывчатыми веществами.

20 сентября агентство выяснило, что батареи взорвавшихся раций «Хезболлы» были начинены мощным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитрат (PETN), которое в чистом виде используется для снаряжения капсюлей-детонаторов.

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского шиитского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка. На следующий день в Ливане начались массовые детонации устройств, включая рации и бытовую технику. Власти Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией».

Ранее россиянам рассказали, могут ли их гаджеты взорваться.