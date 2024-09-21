Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пейджеры членам «Хезболлы» раздали перед самыми взрывами

Reuters: «Хезболла» раздала пейджеры своим членам за несколько часов до взрывов

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ливанское шиитское движение «Хезболла» раздавало своим членам пейджеры Gold Apollo за несколько часов до их массовой детонации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности организации.

По словам собеседника агентства, один из сторонников «Хезболлы» получил пейджер 16 сентября, но не распаковал его. Взрыв произошел на следующий день, когда устройство находилось в коробке.

В службе безопасности рассказали, что «Хезболла» с 2022 года проверяла пейджеры в аэропортах сразу после их прибытия в Ливан. Проверки осуществлялись не из-за подозрений — это была обычная процедура для любых устройств, цель которой — не допустить импорта в страну оборудования с датчиками слежения или взрывчатыми веществами.

20 сентября агентство выяснило, что батареи взорвавшихся раций «Хезболлы» были начинены мощным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитрат (PETN), которое в чистом виде используется для снаряжения капсюлей-детонаторов.

Вечером 17 сентября у тысяч членов ливанского шиитского движения «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка. На следующий день в Ливане начались массовые детонации устройств, включая рации и бытовую технику. Власти Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией».

Ранее россиянам рассказали, могут ли их гаджеты взорваться.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами