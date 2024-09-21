США своими действиями выводят конфликт на Украине на ядерный уровень. Об этом заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это война, которую нельзя выиграть, но которая может только обостриться. Она даже может дорасти до ядерного уровня. Я просто возмущен и поражен тем, как мы продолжаем думать, что никогда не заплатим за это цену, и нас не волнует, что от этого пострадали сотни тысяч украинцев, лишь бы нанести какой-то урон России», — сказал военный эксперт.

По его словам, в последние годы РФ стала только сильнее, несмотря на усилия Запада.

20 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает вооружениями, которые будут иметь серьезные последствия для партнеров Киева.

В пятницу ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала является ужасающей. Он напомнил, что еще в середине прошлого века СССР испытал самую мощную в мире термоядерную «Царь-бомбу». По его словам, РФ сегодня обладает самым передовым ядерным арсеналом на планете.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

Ранее в США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией.