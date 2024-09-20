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Старший командир «Хезболлы» погиб в результате удара в Бейруте

AFP: старший командир «Хезболлы» Акиль погиб в результате удара в Бейруте

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Hassan Ammar/AP

Старший командир шиитской радикальной организации «Хезболла» Ибрагим Акиль погиб в результате удара в ливанском Бейруте. Об этом сообщает AFP на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, близкого к «Хезболле», старший командир элитного подразделения группировки «Радван» Ибрагим Акил погиб в результате израильского авиаудара по району Дахие.

Источник уточнил, что Ибрагим Акиль, был вторым по значимости человеком в вооруженных силах «Хезболлы» после Фуада Шукра», который был убит израильским ударом в июле.

По данным Соединенных Штатов, Ибрагим Акиль был одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году, за информацию о его местонахождении Вашингтон предлагал $7 млн.

20 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Израиль нанес авиаудар по Бейруту. В Израиле отмечали, что целью атаки, проведенной в южном пригороде ливанской столицы, является очень высокопоставленный чиновник шиитского движения «Хезболла».

19 сентября Армия обороны Израиля усилила интенсивность бомбардировок на юге Ливана. Израильская авиация в течение 20 минут нанесла около 70 ударов по южным районам страны. Военные самолеты Израиля произвели серию атак на объекты «Хезболлы».

Ранее Матвиенко назвала подлой атакой подрыв пейджеров в Ливане.

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