Стало известно, какое вещество использовалось для подрыва раций в Ливане

Батареи взорвавшихся раций «Хезболлы» были начинены мощным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитрат (PETN), которое в чистом виде используется для снаряжения капсюлей-детонаторов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно появившимся в СМИ фотографиями, сдетонировавшие батареи раций были изготовлены японской корпорацией ICOM. В компании заявили, что уже 10 лет не производят рации модели IC-V82, которые взорвались в Ливане. При этом в японской компании не исключили, что старые рации были переделаны, чтобы разместить в них взрывчатку.

По данным источника, взрывы происходили даже тогда, когда блок аккумулятора был отделен от остальной части устройства.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» в Ливане взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося. 18 сентября в Ливане начались массовые детонации устройств, включая рации и бытовую технику.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их гаджеты взорваться.