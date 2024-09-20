Российские бомбардировщики нанесли удар по ВСУ в Курской области

Российские бомбардировщики Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что все цели были поражены.

«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

Днем 20 сентября Минобороны информировало о нанесении ударов по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях. Были задействованы тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли свыше 370 военных и 18 единиц бронетехники на Курском направлении. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15 300 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили 124 танка, а также 56 боевых машин пехоты.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию в подконтрольных ВСУ районах Курской области.