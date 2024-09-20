Российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил в эфире Первого канала, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск. Его слова приводит РИА Новости.

«Был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы», — сказал он.

По его словам, в настоящее время идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Он отметил, что это последняя ландшафтная преграда, которая прикрывает Миргород и Покровск.

«На этом направлении у нас ведутся очень серьезные боевые действия. Работает артиллерия, ВКС», — добавил Кимаковский.

20 сентября в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Георгиевка и Желанное Первое в Донецкой народной республике.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что ВС РФ постепенно продвигаются в ДНР. По данным издания, российские войска могут взять под свой контроль такие города, как Покровск и Часов Яр.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.